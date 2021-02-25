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Ракурс
Гигантского мотылька обнаружили в Австралии. Фото: naurok.com.uа

Гигантского мотылька обнаружили в Австралии (ФОТО)

25 фев 2021, 17:08
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Огромного мотылька в Австралии семья заметила во время прогулки.

Он удивил даже привыкших ко всяческим чудачествам местной природы австралийцев — насекомое оказалось больше сжатого кулака взрослого человека. Фотографиями поделились на странице сообщества Amateur Entomology Australia.

Гигантского мотылька обнаружили в Австралии. Фото: Facebook

Размах крыльев этих насекомых может достигать 25 см, а длина тела — 15 см. Мотыльки отличаются серой расцветкой с одним темным пятном на теле.

Гигантского мотылька обнаружили в Австралии. Фото: Facebook

В течение дня они прячутся на стволах деревьев и ветвях, складывая свои крылья по бокам тела.


Обычно их можно наблюдать в летние месяцы. Эти насекомые погибают вскоре после спаривания и откладывания яиц.

Напомним, на острове Тайвань обнаружили уникальное логово гигантского хищного червя.

Источник: Ракурс


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