Гигантского мотылька обнаружили в Австралии. Фото: naurok.com.uа

https://racurs.ua/n150952-gigantskogo-motylka-obnarujili-v-avstralii-foto.html

Ракурс

Огромного мотылька в Австралии семья заметила во время прогулки.

Он удивил даже привыкших ко всяческим чудачествам местной природы австралийцев — насекомое оказалось больше сжатого кулака взрослого человека. Фотографиями поделились на странице сообщества Amateur Entomology Australia.

Размах крыльев этих насекомых может достигать 25 см, а длина тела — 15 см. Мотыльки отличаются серой расцветкой с одним темным пятном на теле.

В течение дня они прячутся на стволах деревьев и ветвях, складывая свои крылья по бокам тела.

Обычно их можно наблюдать в летние месяцы. Эти насекомые погибают вскоре после спаривания и откладывания яиц.

Напомним, на острове Тайвань обнаружили уникальное логово гигантского хищного червя.