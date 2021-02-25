“Токсичний” Медведчук знижував рейтинг ОПЗЖ, заявили в партії

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Віктора Медведчука, проросійського нардепа з фракції «Опозиційна платформа — За життя», частина членів політсили вважають «токсичним». Джерела у штабі ОПЗЖ запевняють, що у нинішній ситуації партія поверне свій рейтинг серед електорату, зокрема й завдяки відсутності кума Путіна в телеефірі.

Медведчук токсичний. На Донбасі — ні, бо там дивляться російський телевізор, а от в Харкові й Одесі — так. В Миколаєві і Херсоні — взагалі завал. Про центральну Україну чи Житомир, Чернігів, Київ і говорити нема що. Буде менше Медведчука, і слава Богу. Він нас якорив. Він тільки напише, що «я — лідер ОПЗЖ», так у нас мінус кілька відсотків, — цитує одного зі штабістів ОПЗЖ «Українська правда».

Видання додає, що атакуючи Медведчука президент Володимир Зеленський насправді кинув виклик Кремлю. Водночас в ОПЗЖ не думають, що Путін вдасться до відкритої конфронтації на Донбасі через санкції проти кума.

Будь-яке загострення на Донбасі навпаки б'є напряму по Віті. Тому, навряд-чи Росія працюватиме так прямолінійно. Зрозуміло, що наступили на хвіст «імператору», він щось будував тут, його розвалили. Він розуміє, хто це зробив і як. І він вдарить у відповідь, — резюмує один із впливових членів ОПЗЖ.

Нагадаємо, після запровадження перших санкцій проти оточення Медведчука у другій половині лютого рейтинги політсили «Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) впали приблизно на 5%.