«Токсичный» Медведчук снижает рейтинг ОПЗЖ, заявили в партии

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Виктора Медведчука, пророссийского нардепа из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», часть политсилы считает «токсичным». Источники в штабе ОПЗЖ уверяют, что в нынешней ситуации партия вернет свой рейтинг среди электората, в том числе и благодаря отсутствию кума Путина в телеэфире.

Медведчук токсичен. На Донбассе — нет, потому что там смотрят российский телевизор, а вот в Харькове и Одессе — да. В Николаеве и Херсоне — вообще завал. О центральной Украине или Житомире, Чернигове, Киеве и говорить нечего. Будет меньше Медведчука, и слава Богу. Он нас якорил. Как только он напишет, что «я — лидер ОПЗЖ», так у нас минус несколько процентов, — цитирует одного из штабистов ОПЗЖ «Украинская правда».

Издание добавляет, что атакуя Медведчука президент Владимир Зеленский на самом деле бросил вызов Кремлю. В то же время в ОПЗЖ не думают, что Путин прибегнет к открытой конфронтации на Донбассе из-за санкций против кума.

Любое обострение на Донбассе наоборот бьет в сторону Вити. Поэтому, вряд-ли Россия будет работать так прямолинейно. Понятно, что наступили на хвост «императору», он что-то строил здесь, его развалили. Он понимает, кто это сделал и как. И он ударит в ответ, — резюмирует один из влиятельных членов ОПЗЖ.

Напомним, после введения первых санкций против окружения Медведчука во второй половине февраля рейтинги политсилы «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) упали примерно на 5%.