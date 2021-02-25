В Украине суд постановил заблокировать больше 400 сайтов. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/n150928-v-ukraine-sud-postanovil-zablokirovat-bolshe-400-saytov-spisok.html

Ракурс

В Украине запретили функционирование 426 сайтов, среди которых ряд российских и украинских средств массовой информации, ресурсы о криптовалютах, а также популярная блог-платформа LiveJournal.

Голосеевский районный суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети при использовании 426 сайтов. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

С перечнем заблокированных ресурсов можно ознакомиться на сайте Нацкомиссии.

В Нацкомиссии объяснили, что решение принято по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. В ведомстве также добавили, что решение можно обжаловать в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней с момента его объявления.

По словам члена правления Интернет-ассоциации Украины Александра Глущенко, такое решение является абсурдным, пишет Ain.ua.

В этом списке есть как сеть «сливных бачков», так и попытка подсунуть вполне приличные ресурсы. И полное непонимание судьей или Нацполицией ни работы интернета, ни даже логики этого процесса. Дополнительно непонятно, при чем операторы телекоммуникаций к каким-то имущественным правам, возникающим у пользователей? Такая практика имеет одну сторону: «под шумок» можно выпилить любого конкурента, подсунув его в такое решение, — заявил Глущенко.



Также суд в Харькове заблокировал четыре пророссийских Telegram-канала — «Картель», «Легитимный», «Резидент» и «Сплетница».

Ранее мы сообщали, что запрещенные каналы Медведчука, которые входили в медиахолдинг «Новости», создали одноименное общество с ограниченной ответственностью. Зарегистрировали ООО 18 февраля — буквально через две недели после блокировки этих каналов в украинском эфире.