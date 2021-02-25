В Україні суд постановив заблокувати понад 400 сайтів. Фото: depositphotos.com

https://racurs.ua/ua/n150928-v-ukrayini-sud-postanovyv-zablokuvaty-ponad-400-saytiv-spysok.html

Ракурс

В Україні заборонили функціонування 426 сайтів, серед яких низка російських та українських засобів масової інформації, ресурси про криптовалюти, а також популярна блог-платформа LiveJournal.

Голосіївський районний суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі під час використання 426 сайтів. Про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

З переліком заблокованих ресурсів можна ознайомитися на сайті Нацкомісії.

У Нацкомісії пояснили, що рішення ухвалено за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу — шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. У відомстві також додали, що ухвалу можна оскаржити у Київському апеляційному суді протягом п’яти днів з дня її оголошення.

За словами члена правління Інтернет-асоціації України Олександра Глущенка, таке рішення є абсурдним, пише Ain.ua.

У цьому списку є як мережа «зливних бачків», так і спроба підсунути цілком пристойні ресурси. І повне нерозуміння суддею або Нацполіцією ні роботи інтернету, ні навіть логіки цього процесу. Додатково незрозуміло, до чого оператори телекомунікацій до якихось майнових прав, що виникають у користувачів? Така практика має одну сторону: «під шумок» можна випиляти будь-якого конкурента, підсунувши його в таке рішення, — заявив Глущенко.



Також суд у Харкові заблокував чотири проросійські Telegram-канали — «Картель», «Легитимный», «Резидент» і «Сплетница».

Раніше ми повідомляли, що заборонені канали Медведчука, які входили до медіахолдингу «Новини», створили однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Зареєстрували ТОВ 18 лютого — буквально за два тижні після блокування цих каналів в українському ефірі.