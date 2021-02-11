Лукашенко. Фото: Лига

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не верит в слова оппозиции о желании провести новые президентские выборы после смены власти в Беларуси.

Также он назвал условия, при которых он готов оставить свой пост. Об этом шла речь во время Всебелорусского народного собрания, которое инициировал сам Лукашенко, сообщает Tut. by.





По словам президента Беларуси, он готов провести честные и открытые президентские выборы после того, как будут готовы все необходимые документы. А мир, порядок и отсутствие протестов он назвал условиями своего ухода с поста президента.

Также президент Беларуси заявил, что страна оставаться президентской республикой, а Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизатором на переходном периоде при смене власти в стране. Лукашенко добавил, что уже есть план по перераспределению полномочий в Беларуси, а новую белорусскую конституцию вынесут на референдум в начале 2022 года.

Глава Беларуси ответил на обвинения в том, что результаты выборов главы республики были сфабрикованы. По его мнению, лишь 1% −2% могли добавить, но большинство белорусов считает его победителем.

Несмотря на то, что Лукашенко называет это собрание «компромиссом» с оппозицией в Беларуси, ни один оппозиционный представитель не имел никакого отношения к разработке планов Лукашенко по дальнейшему развитию Беларуси и конституционных изменений, которые он анонсировал.

Напомним, ранее мы сообщали, что четыре сценария развития политики Евросоюза из-за диктаторского режима Александра Лукашенко разработали в Брюсселе. Группа государств ЕС представила «Доклад руководителей миссий ЕС: обзор ограничительных мер ЕС против Беларуси в феврале 2021 года», где оценивается текущая политическая ситуация в Беларуси. В документе излагаются четыре различных пути по Беларуси.