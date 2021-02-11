Лукашенко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n150297-pokaznyy-kompromis-z-opozyciieu-rozigrav-lukashenko-video.html

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не вірить в слова опозиції про бажання провести нові президентські вибори після зміни влади в Білорусії.

Також він назвав умови, за яких він готовий залишити свою посаду. Про це йшла мова під час Всебілоруського народного зібрання, яке ініціював сам Лукашенко, повідомляє Tut. by.





За словами президента Білорусі, він готовий провести чесні та відкриті президентські вибори після того, як будуть готові всі необхідні документи. А мир, порядок і відсутність протестів він назвав умовами свого відходу з поста президента.

Також президент Білорусі заявив, що країна залишатиметься президентською республікою, а Всебілоруські народні збори мають стати стабілізатором на перехідний період при зміні влади в державі. Лукашенко додав, що вже має план щодо перерозподілу повноважень в Білорусі, а нову білоруську конституцію винесуть на референдум на початку 2022 року.

Очільник Білорусі відповів на звинувачення в тому, що результати виборів глави республіки були сфабриковані. На його думку, лише 1% −2% могли додати, але більшість білорусів вважає його переможцем.

Попри те, що Лукашенко називає ці збори «компромісом» з опозицією у Білорусі, жоден опозиційний представник не мав жодного стосунку до розробки планів Лукашенка щодо подальшого розвитку Білорусі та конституційних змін, які він анонсував.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли. що чотири сценарії розвитку політики Євросоюзу щодо диктаторського режиму Олександра Лукашенка розробили у Брюсселі. Група держав ЄС представила «Доповідь керівників місій ЄС: огляд обмежувальних заходів ЄС проти Білорусі в лютому 2021 року», де оцінюється поточна політична ситуація в Білорусі. У документі викладаються чотири різних шляхи щодо Білорусі.