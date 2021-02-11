Ткаченко пропонує переглянути принципи складання «чорних списків» артистів. Фото: galinfo.com.ua

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Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики, висловив думку, що внесення до «чорних списків» тих чи інших діячів культури не має автоматично поширюватися на їхні твори.

Одна справа — Пореченков чи Михалков. Проти таких варто порушувати та кримінальні справи, що для мене очевидно й одночасно випускати заборону їхніх творів. Але інша — коли забороняють твори радянських класиків, які відвідали окупований Крим, через що отримали заборону на в’їзд в Україну, — сказав Ткаченко в інтерв’ю виданню «Обозреватель».

Він зазначив, що радянські стрічки, де знімалися вже покійні актори Валентин Гафт чи Василь Лановий, — заборонені, а в фільмі режисера Романа Балаяна «Польоти уві сні і наяву» знімалося чимало акторів, яким зараз заборонено в’їзд на територію України.

Але до чого тут сам фільм? Одна справа — стрічки про «звитяжних російських солдатів» і зовсім інша — дійсно гарні роботи, які лежать на полицях і які не можуть подивитися українці. Точніше, можуть, але в інтернеті. Тож такими рішеннями просто людей провокують, щоб вони займалися піратством, — сказав міністр.

Ткаченко додав, що автоматично після заборони на в’їзд конкретній людині не варто забороняти її твори.

Варто чітко розділяти: якщо люди послідовно займаються агітацією, чи постійно, як Михалков, сумніваються у нашій територіальній цілісності — ми маємо реагувати, — сказав він.

Міністр зазначив також, що до питання унормування створення «чорних списків» варто повертатися після дискусій, визначення різних точок зору та обговорення із фахівцями.

На основі цього маємо розробити алгоритм, який сприйме суспільство загалом і різні його верстви зокрема. І тільки потім можна починати діяти, — пояснив Ткаченко.

Нагадаємо, СБУ 2014 році порушила кримінальну справу проти російського актора Михайла Пореченкова за статтею «тероризм» через стрілянину по Донецькому аеропорту.