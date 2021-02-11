Екс-співробітник СБУ судиться з водієм «швидкої» — вимагає відремонтувати його BMW

Швидка. Фото: РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n150295-eks-spivrobitnyk-sbu-vlashtuvav-sudovi-tyajby-z-vodiiem-shvydkoyi-vymagaie-vidremontuvaty-yogo.html

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Екс-співробітник Служби безпеки України (СБУ) затіяв судові тяжби з працівником швидкої допомоги «Вінницького обласного центру екстреної медичної допомоги», який їхав на виклик та зіткнувся з автівкою колишнього спецпризначенця.

Водій швидкої допомоги їхав із проблисковими маячками та сиреною головною, у той час, як екс-співробітник СБУ вирулював із другорядної та вирішив не пропускати «швидку». Про це повідомляє нардеп Олександра Устінова на своїй сторінці у Facebook.





За її словами, тепер колишній СБУшник судиться з водієм, та вимагає, щоб той за свої гроші відремонтував «швидку» і його BMW X5. Інцидент трапився в грудні. Того вечора водій швидкої поспішав на виклик — жінці, хворій на коронавірус, стало зле — схопило серце. Він їхав відкритою дорогою з увімкненими маячками та звуковими сигналами, коли з боку в нього раптово врізався водій позашляховика, хоча за всіма правилами «швидку» треба було пропустити.

Лікарня оплачувати ремонт швидкої не планує, а страховка не покриє водію 120 тис. грн збитків за ремонт «швидкої», поки рішення суду не буде на його користь. Якщо ж він програє суд — його визнають винним в аварії, і йому доведеться відшкодовувати вартість розбитого позашляховика.

Наголошується, що на водія «швидкої» зчиняється постійний тиск із боку водія «БМВ», заявляє нардеп. За її словами, він телефонував йому з погрозами «почати поводитися інакше», якщо справу не вирішать «тихо». Цю розмову оприлюднив адвокат потерпілого.

Окрім того, екс-співробітник СБУ домігся в суді проведення експертизи своїм коштом, щоб встановити винуватця аварії. Проте вінницькі громадські активісти, адвокат та й сам водій стурбовані, що результати такої експертизи можуть підробити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карети «швидкої» неодноразово ставали фігурантами трагедій. Дорожньо-транспортна пригода з багатьма потерпілими сталася в Рівненській області. Аварія сталася 4 листопада близько 09.30 на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» у селі Забороль Рівненського району. Відомо про шістьох травмованих.