Экс-сотрудник СБУ судится с водителем «скорой» — требует отремонтировать его BMW

Скорая. Фото: РБК Украина

https://racurs.ua/n150295-eks-sotrudnik-sbu-ustroil-sudebnye-tyajby-s-voditelem-skoroy-trebuet-otremontirovat-ego-bmw.html

Ракурс

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) затеял судебные тяжбы с работником скорой помощи «Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи», который ехал на вызов и столкнулся с автомобилем бывшего правоохранителя.

Водитель скорой помощи ехал с маячками и сиреной по главной, в то время, как экс-сотрудник СБУ выруливал по второстепенной и решил не пропускать «скорую». Об этом сообщает нардеп Александра Устинова на своей странице в Facebook.

По ее словам, теперь бывший СБУшник судится с водителем, и требует, чтобы тот за свои деньги отремонтировал быструю и его BMW X5. Инцидент произошел в декабре. В тот вечер водитель скорой спешил на вызов — женщине, больной коронавирусом, стало плохо — схватило сердце. Он ехал по открытой дороге с включенными маячками и звуковыми сигналами, когда сбоку в него внезапно врезался водитель внедорожника, хотя по всем правилам «скорую» надо было пропустить.

Больница оплачивать ремонт «скорой» не планирует, а страховка не покроет водителю 120 тыс. грн убытков за ремонт «скорой», пока решение суда не будет в его пользу. Если же он проиграет суд — его признают виновным в аварии, и ему придется возмещать стоимость разбитого внедорожника.

Отмечается, что на водителя скорой осуществляется постоянное давление со стороны водителя «БМВ», заявляет нардеп. По ее словам, он звонил ему с угрозами «начать вести себя иначе», если дело не решат «тихо». Этот разговор обнародовал адвокат потерпевшего.

Кроме того, экс-сотрудник СБУ добился в суде проведение экспертизы за свой счет, чтобы установить виновника аварии. Однако винницкие общественные активисты, адвокат и сам водитель обеспокоены, что результаты такой экспертизы могут подделать.

Напомним, ранее мы сообщали, что кареты «скорой» неоднократно становились фигурантами трагедий. Дорожно-транспортное происшествие со многими пострадавшими произошло в Ровенской области. Авария произошла 4 ноября около 09.30 на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов» в селе Забороль Ровенского района. Известно о шести травмированных.