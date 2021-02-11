Ткаченко вступился за фильмы с забанеными русскими – новости кино. Фото: galinfo.com.ua

https://racurs.ua/n150296-filmy-s-zabanennymi-russkimi-ministr-kultury-vstupilsya-za-kino.html

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Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики, выразил мнение, что внесение в «черные списки» тех или иных деятелей культуры не должно автоматически распространяться на их произведения

Одно дело — Пореченков или Михалков. Против таких стоит возбуждать и уголовные дела, что для меня очевидно и одновременно издавать запрет на их произведения. Но другое — когда запрещают произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым и из-за чего получили запрет на въезд в Украину, — сказал Ткаченко в интервью изданию «Обозреватель».

Он сказал, что советские ленты, где снимались уже покойные актеры Валентин Гафт или Василий Лановой, — запрещены, а в фильме режиссера Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву» снималось немало актеров, которым сейчас запрещен въезд на территорию Украины.

Но при чем здесь сам фильм? Одно дело — ленты о «победоносных российских солдатах» и совсем другое — действительно хорошие работы, лежащие на полках и которые не могут посмотреть украинцы. Точнее, могут, но в интернете. Так вот такими решениями просто людей провоцируют, чтобы они занимались пиратством, — сказал министр.

Ткаченко добавил, что автоматически после запрета на въезд конкретному человеку не стоит запрещать его произведения.

Следует четко разделять: если люди последовательно занимаются агитацией или постоянно, как Михалков, сомневаются в нашей территориальной целостности — мы должны реагировать, — сказал он.

Министр также подчеркнул, что к вопросу нормирования создания «черных списков» следует возвращаться после дискуссий, определения разных точек зрения и обсуждения со специалистами.

На основе этого должны разработать алгоритм, который воспримет общество в целом и различные его слои в частности. И только потом можно начинать действовать, — резюмировал Ткаченко.

Напомним, СБУ в 2014 году возбудила уголовное дело против российского актера Михаила Пореченкова согласно статье «терроризм» из-за стрельбы по Донецкому аэропорту.