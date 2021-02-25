Тисячі білорусів стали жертвами силовиків Лукашенко, заявляє ООН

Протест. Фото: Tut.by

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Протести в Білорусі пішли на спад, однак органи попереднього розслідування Білорусі отримали 4 тис. 644 скарги про застосування фізичної сили та спецзасобів представниками силових структур, які розганяли протести.

Відповідні дані озвучила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет, виступаючи на 46-й сесії Ради ООН з прав людини з доповіддю щодо Білорусі.

Повідомляється, що в інформаційній записці уряду Білорусі йдеться про те, що органи попереднього розслідування отримали 4 тис. 644 скарги про застосування фізичної сили та спецзасобів представниками МВС, які розганяли несанкціоновані протести. Також там згадується, що 1 тис. 50 з цих скарг були відхилені.

У записці немає ані слова про те, щодо скількох представників силовиків були проведені розслідування або висунуті звинувачення в надмірному застосуванні сили.

За інформацією з інших джерел ми дійшли висновку, що жодна зі скарг не привела до відкриття кримінальної справи, — заявила Бачелет.



Вона наголосила, що ситуація в Білорусі тільки погіршується, а уряд як і раніше розганяє протести. Також в ООН стурбовані законодавчими поправками, які зараз готуються, для того, щоб забезпечити більш суворі покарання за участь у мирних протестах

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що естонська розвідка допускає, що в разі війни або кризи Росія може використовувати Білорусь як плацдарм для розгортання військ. Попри економічні та політичні розбіжності, Росія і Білорусь тісно співпрацюють у військовій сфері.