Весеннее тепло приходит в Украину — погода на 26 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n150958-vesennee-teplo-prihodit-v-ukrainu-pogoda-na-26-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 26 февраля ожидается преимущественно солнечная и по-весеннему теплая. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +13°.
Днем столбики термометров покажут от +5° до +18°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.
Погода в Киеве 26 февраля будут солнечной и теплой. Ночью воздух достигнет отметки +3°, а днем температура будет держаться на уровне от +10° до +12° тепла.
Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +13°.
Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +15°, ночью также ожидается плюсовая температура.
Погода во Львове завтра прогнозируется неожиданно жаркая. Температурные показатели будут следующими: ночью +1… +3° тепла, а днем +16… +18° тепла.
Погода в Карпатах 26 февраля прогнозируется теплая и солнечная, на небе возможны небольшие облака. Столбики термометров в темное время суток покажут
от 0° до +2° тепла, а днем температура достигнет +18° тепла по Цельсию.
Геомагнитная обстановка в Украине 26 февраля прогнозируется преимущественно спокойная, возможны небольшие магнитные возмущения.
Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6°(в Крыму — до +3°).