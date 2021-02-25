Погода на завтра. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150958-vesennee-teplo-prihodit-v-ukrainu-pogoda-na-26-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 26 февраля ожидается преимущественно солнечная и по-весеннему теплая. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +13°.

Днем столбики термометров покажут от +5° до +18°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 февраля будут солнечной и теплой. Ночью воздух достигнет отметки +3°, а днем температура будет держаться на уровне от +10° до +12° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +13°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +15°, ночью также ожидается плюсовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется неожиданно жаркая. Температурные показатели будут следующими: ночью +1… +3° тепла, а днем +16… +18° тепла.

Погода в Карпатах 26 февраля прогнозируется теплая и солнечная, на небе возможны небольшие облака. Столбики термометров в темное время суток покажут от 0° до +2° тепла, а днем температура достигнет +18° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 26 февраля прогнозируется преимущественно спокойная, возможны небольшие магнитные возмущения.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6°(в Крыму — до +3°).