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Погода на завтра. Фото: Istock

Весеннее тепло приходит в Украину — погода на 26 февраля (КАРТА)

25 фев 2021, 18:51
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Погода в Украине 26 февраля ожидается преимущественно солнечная и по-весеннему теплая. В Крыму температура воздуха достигнет отметки +13°.

Днем столбики термометров покажут от +5° до +18°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 26 февраля будут солнечной и теплой. Ночью воздух достигнет отметки +3°, а днем температура будет держаться на уровне от +10° до +12° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0° до +2°, а днем столбики термометра застынут на уровне +13°.

Погодные условия в Одессе ожидаются теплые и солнечные, осадки не прогнозируются. Воздух днем прогреется до +15°, ночью также ожидается плюсовая температура.

Погода во Львове завтра прогнозируется неожиданно жаркая. Температурные показатели будут следующими: ночью +1… +3° тепла, а днем +16… +18° тепла.


Погода в Карпатах 26 февраля прогнозируется теплая и солнечная, на небе возможны небольшие облака. Столбики термометров в темное время суток покажут от 0° до +2° тепла, а днем температура достигнет +18° тепла по Цельсию.

Погода в Украине на 26 февраля. Карта: УкгридрометцентрГеомагнитная обстановка в Украине 26 февраля прогнозируется преимущественно спокойная, возможны небольшие магнитные возмущения.

Геомагнитная обстановка. Инфографика: GismeteoНапомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине в марте 2021 года будет близкой к средним многолетним значениям. Средняя месячная температура составит 0…+6°(в Крыму — до +3°).

Источник: Ракурс


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