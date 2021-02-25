Маркарова стала новым послом Украины в США. Фото: Офис президента

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Оксана Маркарова, бывший министр финансов Украины, стала новым послом Украины в США. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ № 75/2021.

Зеленский отметил, что ее кандидатура имеет три ключевых преимущества — патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США. Об этом сообщает пресс-служба президента.



Президент подчеркнул, что Маркаровой в своей работе необходимо сосредоточиться на налаживании диалога с администрацией Джо Байдена. Также она должна активно работать с Конгрессом США и поддерживать постоянный диалог с законодателями и укреплять двухпартийную поддержку Украины.

Зеленский отметил, что новый посол Украины должен приобщить США в процесс урегулирования ситуации на Донбассе и приложить усилия к деоккупации Крыма. Также миссией Маркаровой будет убеждение США в необходимости ужесточения санкций против России, в частности по отношению к проекту «Северный поток — 2».

Я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую, — заявил Зеленский.



Оксана Маркарова — украинский финансист и бывший министр финансов Украины. Была назначена 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года по 13 марта 2020 года. После отставки с поста министра основала Фонд развития рынка капитала, и запустила стартап Archidata.

Напомним, ранее мы сообщали, что Оксану Маркарову предлагают на должность посла Украины в США. Кандидатуру экс-главы Минфина президенту Владимиру Зеленскому предложил рассмотреть министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.