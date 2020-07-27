Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Страна

https://racurs.ua/n141684-obespokoennost-kasatelno-zelenskogo-vyrazili-na-zapade-smi.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, вызвал сомнения у представителей западных государств. Несмотря на стабильную поддержку и доброжелательность по отношению к главе государства, западные партнеры обеспокоены судьбой реформ в стране.

Они считают, что Зеленского ждет тяжелый путь. Об этом пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер.

Он пишет, что западные государства обеспокоены тем, действительно ли Зеленский имеет необходимые политические навыки и четкое намерение стать реформатором, который так необходим Украине.

Среди факторов, вызывающих обеспокоенность, обозреватель издания называет отставку главы НБУ Якова Смолия, уголовные дела, которые были открыты против Петра Порошенко и увольнение ряда чиновников.

Среди почетных реформаторов, которых уволил Зеленский, называют экспремьер-министра Алексея Гончарука, бывшего министра финансов Оксану Маркарову, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова и генерального прокурора Руслана Рябошапку.

В деятельности президента Украины обозреватель нашел и определенный прогресс, а именно принятие закона о рынке земли и открытие рынка энергетических услуг.

Отмечается, что положение Зеленского усложняет эпидемия коронавируса, что негативно сказалось на экономике страны, и конфликт на Донбассе, который до сих пор не завершен.

По мнению обозревателя, решительные изменения в направлении реформ станут сигналом для партнеров Киева в США и Европе и усилят поддержку страны в вооруженном конфликте с Россией.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным запланировано на 27 июля полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе. Между президентами обоих государств состоялся телефонный разговор, во время которого Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе.