Мировой антирекорд COVID-19 вынудил ВОЗ созвать чрезвычайную комиссию

Пандемия COVID-19 в мире усиливается.

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире усиливается.

В мире болезнью заразились почти 16 млн человек, а от вируса умерли свыше 640 тыс. лиц. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте ВОЗ.

По словам чиновника, за последние шесть недель количество случаев заболевания практически удвоилось, а суточный прирост пациентов с COVID-19 превысил 200 тыс. лиц.

Ранее Гебреисус заявлял, что вирус продолжит распространяться, если не будут соблюдаться базовые правила противодействия пандемии.

Напомним, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса изменила образ жизни человечества, а некоторые способы жизнь она разрушила. В ВОЗ заявляли, что вернуться к прежней жизни уже нельзя.

Ранее сообщалось, 24 июля в мире был зафиксирован новый печальный рекорд по количеству выявленных случаев заболевания. Того дня выявили 284 тыс. 196 новых случаев коронавируса, а общее количество официально выявленных за все время эпидемии больных составляет почти 15,3 млн человек.