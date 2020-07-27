Затонувший танкер «Делфи», фото: Максим Куций

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Танкер «Делфи», который в ноябре прошлого года во время сильного шторма затонул возле Одессы, поднимать начнут не раньше сентября.

Об этом заявили во время брифинга в офисе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Отмечается, что благодаря принятию вчера решение об определении проблемы с танкером чрезвычайной ситуацией местного уровня, будет задействована сокращенная процедура по определению подрядчика для работ по поднятию танкера.

Думаю, что раскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 23−24 августа. Подписание контрактов — в конце августа, соответственно начало работ можно ожидать не раньше сентября, — сообщил глава АПМУ Александр Голодницкий.

Сейчас чиновники решают, как убрать с пляжа затонувший танкер. В частности, одна из турецких компаний, имеющая соответствующее оборудование, предлагает разрезать танкер на две части в районе машинного отделения — сначала удалят носовую часть, затем — кормовую часть.

Стоимость таких работ оценивается от 1 млн долл. США плюс сопутствующие расходы.

Напомним, 24 июля с затонувшего танкера «Делфи» произошла масштабная утечка нефти.