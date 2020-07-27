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Ракурс
Затонулий танкер «Делфі», фото: Максим Куций

Що робитимуть із затонулим біля Одеси танкером, розповіли чиновники (ВІДЕО)

27 лип 2020, 15:48
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Танкер «Делфі», який у листопаді минулого року під час сильного шторму затонув біля Одеси, піднімати почнуть не раніше вересня.

Про це заявили під час брифінгу в центральному офісі Адміністрації морських портів України (АМПУ).

Зазначається, що завдяки ухваленню вчора рішення про визначення проблеми з танкером надзвичайною ситуацією місцевого рівня, буде задіяна скорочена процедура з визначення підрядника для робіт із підняття танкера.

Думаю, що розкриття пакетів з тендерними пропозиціями відбудеться 23−24 серпня. Підписання контрактів — наприкінці серпня, відповідно початку робіт можна очікувати не раніше вересня, — повідомив очільник АПМУ Олександр Голодницький.

Наразі чиновники вирішують, як саме прибрати з пляжу затонули танкер. Зокрема, одна з турецьких компаній, яка має відповідне обладнання, пропонує розрізати танкер на дві частини в районі машинного відділу — спочатку видалять носову частину, згодом — кормову частину.

Вартість таких робіт оцінюється від 1 млн дол. США плюс супутні витрати.


Нагадаємо, 24 липня із затонулого танкера «Делфі» стався масштабний витік нафти.

Джерело: Ракурс


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