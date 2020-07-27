Світовий антирекорд COVID-19 змусив ВООЗ скликати надзвичайну комісію

Пандемія COVID-19 в світі посилюється.

https://racurs.ua/ua/n141683-pandemiya-covid-19-v-sviti-posyluietsya-vooz.html

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Пандемія коронавірусної інфекції COVID-19 в світі посилюється.

У світі хворобою заразилися майже 16 млн осіб, а від вірусу померли понад 640 тис. осіб. Таку заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус, повідомляється на сайті ВООЗ.

За словами посадовця, за останні шість тижнів кількість випадків захворювання практично подвоїлася, а добовий приріст пацієнтів з COVID-19 перевищив 200 тис. осіб. У ВООЗ вирішили через це скликати надзвичайну комісію.

Раніше Гебреісус заявляв, що вірус продовжить поширюватися, якщо не будуть дотримуватися базові правила протидії пандемії.

Нагадаємо, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу змінила спосіб життя людства, а деякі способи життя вона зруйнувала. У ВООЗ заявляли, що повернутися до колишнього життя вже не можна.

Раніше повідомлялося, 24 липня у світі був зафіксований новий сумний рекорд за кількістю виявлених випадків захворювання. Того дня виявили 284 тис. 196 нових випадків коронавірусу, а загальна кількість офіційно виявлених за весь час епідемії хворих становить майже 15,3 млн осіб.