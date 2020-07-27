Президент України Володимир Зеленський. Фото: Страна

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Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, викликав сумніви у представників західних держав. Попри стабільну підтримку і доброзичливість до президента України, західні партнери стурбовані долею реформ в Україні.

Вони вважають, що на Зеленського чекає тяжкий шлях. Про це пише оглядач Financial Times Тоні Барбер.

Він пише, що західні держави переймаються тим, чи дійсно Зеленський має політичні навички та чіткий намір стати реформатором, якого потребує Україна. Серед факторів, що викликають стурбованість, оглядач видання називає відставку голови НБУ Яківа Смолія, кримінальні справи, що були відкриті проти Петра Порошенка та звільнення низки високопосадовців.

Серед поважних реформаторів, яких звільнив Зеленський, називають експрем'єр-міністра Олексія Гончарука, колишнього міністра фінансів Оксану Маркарову, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова і генерального прокурора Руслана Рябошапки.

У діяльності президента України оглядач знайшов і певний прогрес, а саме прийняття закону про ринок землі та відкриття ринку енергетичних послуг.

Зазначається, що положення Зеленського ускладнює епідемія коронавірусу, що негативно позначилася на економіці країни, та конфлікт на Донбасі, який досі не завершено.

На думку оглядача, рішучі зміни у напрямку реформ стануть сигналом для партнерів Києва у США та Європі та посилять їхню підтримку країни у збройному конфлікті з Росією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заплановане на 27 липня повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі. Між президентами обох держав відбулася телефонна розмова, під час якої Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі.