Мультфільм «Лісова пісня» знімають за драмою Лесі Українки — відео тизеру

https://racurs.ua/ua/n150935-multfilm-lisova-pisnya-znimaut-za-dramou-lesi-ukrayinky-video-tyzeru.html

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Мультфільм «Мавка. Лісова пісня» знімають в Україні. Студія Animagrad 25 лютого випустила тизер-трейлер повнометражного анімаційного фільму за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.

Ця подія відбулася у день 150-річного ювілею письменниці. Реліз мультфільму відбудеться у 2022 році.

Сценарій мультфільму «Мавка. Лісова пісня» заснований на сюжеті драми Лесі Українки і на образах української міфології.

У тизері використали окрему нову сцену з Мавкою і познайомили глядачів із деякими новими персонажами і світом Мавчиного Лісу, — пояснила продюсер Ірина Костюк.

У тизері Мавка приходить на допомогу наляканому стадові зубрів. Вибір епізоду з зубрами для тизера-трейлера не випадковий, оскільки в популяції європейського зубра на території України налічується тільки 320 особин.

Крім зубрів, у тизері-трейлері глядачі побачать червонокнижного чорного лелеку і рись із рисенятком, які також зараз під загрозою зникнення. А ще вперше тут з’явиться коханий Мавки — музикант Лукаш.

Для роботи над пластикою та рухами головної героїні команда мультфільму запросила балерину Національної опери, народну артистку Катерину Кухар. Вона відтворювала дії головної героїні, а для сцени з зубрами їй довелося виконати кілька трюків. Кожен її рух, зафіксований камерами, аніматори відтворили на екрані в образі Мавки.