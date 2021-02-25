Столтенберг зателефонував Зеленському — говорили про вступ до НАТО і Чорне море

https://racurs.ua/ua/n150934-stoltenberg-zatelefonuvav-zelenskomu-govoryly-pro-vstup-do-nato-i-chorne-more.html

Ракурс

Володимир Зеленський 25 лютого мав телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорювалися питання реформування Збройних сил України та безпекова ситуація у Чорному морі.

Про це Столтенберг написав на своїй сторінці у Twitter.

Гарна телефонна розмова з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ та ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Продовжуємо підтримувати наше тісне партнерство, — написав генсек Північноатлантичного альянсу.

Водночас глава держави наголосив, що співпраця з НАТО є надзвичайно важливою для Києва.

Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу. Радий чути від Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета — ПДЧ, — заявив Зеленський.



Нагадаємо, на початку лютого в рамках робочого візиту до Брюсселя прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі Столтенбергом. Сторони тоді обговорили подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України. Шмигаль наголосив, що мета України — членство в НАТО.