Столтенберг позвонил Зеленскому — говорили о НАТО и Черном море

https://racurs.ua/n150934-stoltenberg-pozvonil-zelenskomu-govorili-o-nato-i-chernom-more.html

Ракурс

Владимир Зеленский 25 февраля провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждались вопросы реформирования Вооруженных сил Украины и ситуация с безопасностью в Черном море.

Об этом Столтенберг написал на своей странице в Twitter.

Хороший телефонный разговор с президентом Зеленским. НАТО решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы обсудили важность реформ и ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе. Продолжаем поддерживать наше тесное партнерство, — написал генсек Североатлантического альянса.

В то же время глава государства подчеркнул, что сотрудничество с НАТО является чрезвычайно важным для Киева.

Мы укрепляем нашу армию, приобщаясь к стандартам Альянса, делимся практическим опытом, развиваем стратегическое партнерство и дружбу. Рад слышать от Столтенберга, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — ПДЧ, — заявил Зеленский.



Напомним, в начале февраля в рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу со Столтенбергом. Стороны тогда обсудили дальнейшие шаги на пути евроатлантической интеграции Украины. Шмыгаль отметил, что цель Украины — членство в НАТО.