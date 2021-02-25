В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом, фото: «Чернівецький промінь»

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В Ивано-Франковской области с 26 февраля вводят усиленные карантинные меры.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании региональной комиссии по вопросам ТВ и ЧС, сообщает издание «Суспільне».

Таким образом, с 26 февраля в регионе приостановят:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров на пригородных и междугородных автобусных маршрутах общего пользования (маршруты внутри области);

пригородное железнодорожное сообщение и городское сообщение;

образовательный процесс в учреждениях дошкольного образования;

перевод учреждений общего среднего (в том числе специальных), внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшими и высшего образования на дистанционное обучение.

Передвигаться по области можно будет легковыми автомобилями при условии не более пяти человек в салоне (вместе с водителем), без учета лиц в возрасте до 14 лет.

Также можно использовать служебные и арендованные автомобили предприятий, учреждений при условии обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не меньше, чем за два дня проинформируют Нацполицию области.

Кроме того, в Ивано-Франковске продолжит ездить общественный транспорт. Будут курсировать все маршруты в режиме спецперевозок — только сидячие места и со справкой от работы.

Блогер Евгений Истербин на своей странице в Фейсбуке отмечает, что в Ивано-Франковской области за пять дней добавили 520 больничных коек, однако это не улучшило ситуацию и средняя заполняемость коек в регионе составляет 81,2%.

По его подсчетам, за 10−17 дней основным показателям госпитализации больных Украина вернется к показателям осенней вспышки эпидемии.