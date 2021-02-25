В Україні погіршується ситуація з коронавірусом, фото: Чернівецький промінь

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В Івано-Франківській області з 26 лютого запроваджують посилені карантинні заходи.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань ТБ і НС, повідомляє видання «Суспільне».

Таким чином, з 26 лютого в регіоні призупинять:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування (маршрути всередині області);

приміське залізничне сполучення та міське сполучення;

освітній процес у закладах дошкільної освіти;

переведення закладів загальної середньої (у тому числі спеціальних), позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на дистанційне навчання.

Пересуватися по області можна буде легковими автомобілями за умови не більше п’яти людей у салоні (разом з водієм), без врахування осіб віком до 14 років.

Також можна використовувати службові та орендовані автомобілі підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння і винятково за маршрутами руху, про які не менше, ніж за два дні проінформують Нацполіцію області.

Крім того, в Івано-Франківську продовжить їздити громадський транспорт. Курсуватимуть усі маршрути в режимі спецперевезень — лише сидячі місця та з довідкою від роботи.

Блогер Євген Істербін на своїй сторінці у Фейсбуці зазначає, що в Івано-Франківській області за п’ять днів додали 520 лікарняних ліжок, проте це не покращило ситуацію і середня заповнюваність ліжок у регіоні становить 81,2%.

За його підрахунками, за 10−17 днів по основним показникам госпіталізації хворих Україна повернеться до показників осіннього спалаху епідемії.