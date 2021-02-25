Соціологи повідомили рейтинг кандидатів на довиборах в Раду. Фото: Ракурс

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Ракурс

Серед кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 87 лідирує представник від партії «За майбутнє", екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко.

Проголосувати за цього кандидата готові 42,8% серед тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 14−22 лютого.

Згідно з даними дослідження, кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського підтримують 21,4%, спортсмена та актора від «Слуги народу» Василя Вірастюка — 15,8%, кандидата від «Європейської солідарності» Марусю Звіробій — 8,1%.

У рейтингу політичних сил на виборах до Верховної ради лідером є партія ВО «Свобода», за яку готові проголосувати 21,6% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Партію «Європейська солідарність» підтримують 15,7%, «За майбутнє" — 15,1%, «Батьківщину» — 12,9%, «Слугу народу» — 11,5%. Рейтинг інших політичних сил — нижче 4%.

68% знають, що 28 березня 2021 року відбудуться проміжні вибори народного депутата у їхньому виборчому окрузі, 32% — не знають.

Опитування проводили серед жителів одномандатного виборчого округу № 87 (Івано-Франківська область) від 18 років і старше серед 2 тис. респондентів. Метод опитування — особисте інтерв’ю, похибка репрезентативності дослідження становить не більше ніж 2,2%.