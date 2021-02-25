Социологи сообщили рейтинг кандидатов на довыборах в Раду. Фото: Ракурс

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Ракурс

Среди кандидатов в депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном избирательном округе № 87 лидирует представитель от партии «За будущее», экс-директор туристического комплекса «Буковель» Александр Шевченко.

Проголосовать за этого кандидата готовы 42,8% среди тех, кто определился и принял бы участие голосовании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 14−22 февраля.

Кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, спортсмена и актера от «Слуги народа» Василия Вирастюка — 15,8%, кандидата от «Европейской солидарности» Марусю Звиробий — 8,1%.

В рейтинге политических сил на выборах в Верховную Раду лидирует партия ВО «Свобода», получив 21,6% голосов среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Партию «Европейская солидарность» поддерживают 15,7%, «За будущее» — 15,1%, «Батькивщину» — 12,9%, «Слугу народа» — 11,5%. Рейтинг других политических сил — ниже 4%.

68% знают, что 28 марта 2021 года состоятся промежуточные выборы народного депутата в их избирательном округе, 32% — не знают.

Опрос проводился среди жителей одномандатного избирательного округа № 87 (Ивано-Франковская область) от 18 лет и старше среди 2 тыс. респондентов. Метод опроса — личное интервью, ошибка репрезентативности исследования составляет не больше 2,2%.