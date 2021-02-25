РФ толкает Зеленского под протесты руками Татарова-Портнова — ЦПК

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Россия толкает президента Владимира Зеленского под массовые протесты руками заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, а также политика из окружения Януковича Андрея Портнова. Такое заявление сделали 25 февраля в «Центре противодействия коррупции».

Прямо сейчас россияне толкают вас (Зеленского — ред.) под каток общественных протестов. Делают они это руками Татарова-Портнова (а также Ермака, который их «крышует»), — написал в Телеграм в среду глава ЦПК Виталий Шабунин.

Он привел в пример последние события. В частности, акцию на Банковой 23 февраля с требованием освободить активиста Сергея Стерненко, которого суд в Одессе бросил за решетку на семь лет и три месяца по делу о похищении человека, а также анонс о максимальной мобилизации на субботний протест. По словам Шабунина, на следующий день (24 февраля) «управляемое Татаровым Госбюро расследований» пришло с обысками к сотнику Самообороны Майдана.

Во Львове «вламываются». По делу об избиении беркутовца во время Революции достоинства. Как думаете, к чему приведут именно такие действия Татарова в это время? Правильно — людей в субботу под Офисом президента будет еще больше, и будут они еще злее. Татаров это хорошо понимает, — уверяет Шабунин.

Он убежден, что именно на такую реакцию общества и надеется заместитель Ермака.

Вы, я (и вся страна) понимаем роль Татарова-Портнова в приговоре Стерненко. Собственно Портнов эту роль постоянно подчеркивает, — добавил глава ЦПК.

Он также призвал Зеленского оценить последние события и отметил, что именно глава государства наделил Татарова полномочиями, «которые теперь используются и против страны и против него лично».

Напомним, во время протестов на Банковой 23 февраля полиция задержала 24 человек, 27 силовиков пострадали. В свою очередь, участники акции заявили, что правоохранители применили слезоточивый газ. Также в Красном кресте сообщили о свыше 10 пострадавших. Всего вечером 23 февраля Киев и еще 15 городов страны охватили протесты, связанные с объявлением приговора активисту и блоггеру Стерненко.

Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко до семи лет и трех месяцев лишения свободы по делу о похищении человека. Дело касается похищения депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича.