РФ штовхає Зеленського під протести руками Татарова-Портнова — ЦПК

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Росія штовхає президента Володимира Зеленського під масові протести руками заступника глави Офісу президента Олега Татарова, а також політика з оточення Януковича Андрія Портнова. Таку заяву зробили 25 лютого у «Центрі протидії корупції».

Прямо зараз росіяни штовхають вас (Зеленського — ред.) під каток суспільних протестів. Роблять вони це руками Татарова-Портнова (а також Єрмака, який їх «кришує"), — написав у Телеграм в середу очільник ЦПК Віталій Шабунін.

Він навів у приклад останні події. Зокрема, акцію на Банковій 23 лютого з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка, котрого суд в Одесі кинув за ґрати на сім років і три місяці у справі про викрадення людини, а також оголошення про максимальну мобілізацію на суботній протест. За словами Шабуніна, наступного дня (24 лютого) «кероване Татаровим Держбюро розслідувань» вдерлося з обшуками до сотника Самооборони Майдану.

У Львові «вламується». У справі про побиття беркутівця під час Революції гідності. Як думаєте, до чого призведуть саме такі дії Татарова у цей час? Правильно — людей в суботу під Офісом президента буде ще більше, і будуть вони ще злішими. Татаров це добре розуміє, — запевняє Шабунін.

Він переконаний, що саме на таку реакцію суспільства й сподівається заступник Єрмака.

Ви, я (і вся країна) розуміємо роль Татарова-Портнова у вироці Стерненку. Власне Портнов цю роль постійно наголошує, — додав глава ЦПК.

Він також закликав Зеленського оцінити останні події і наголосив, що саме глава держави наділив Татарова повноваженнями, «які тепер використовуються і проти країни, і проти нього особисто».

Нагадаємо, під час протестів на Банковій 23 лютого поліція затримала 24 осіб, 27 силовиків постраждали. Водночас учасники акції заявили, що правоохоронці застосували сльозогінний газ. Також у Червоному хресті повідомили про понад 10 постраждалих. Загалом ввечері 23 лютого Київ та ще 15 міст країни охопили протести, пов’язані із оголошенням вироку активісту та блогеру Стерненку.

Приморський районний суд міста Одеси засудив Стерненка до семи років та трьох місяців позбавлення волі у справі за обвинуваченням у викрадені людини. Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської райради Одещини Сергія Щербича.