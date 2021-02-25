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Ракурс
Анатолий Шарий, фото: zPost.me

Шария объявили в розыск после неявки на допрос

25 фев 2021, 13:17
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Анатолий Шарий, подозреваемый в госизмене пророссийский пропагандист, снова не явился на допрос в СБУ.

Поэтому Шарий объявлен в государственный розыск, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что вместо Шария пришел его адвокат Валентин Рыбин, которого следователи ознакомили с материалами соответствующего производства.

Рыбину также вручены ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.


Шарию 16 февраля было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса.

Напомним, Шарий ранее также должен был прийти на допрос в СБУ 22 февраля. Он тогда не появился и заявил, что СБУ якобы «прячется» от его адвокатов, которым не предоставляют соответствующих документов по подозрению.

Источник: Ракурс


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