Моряка в океане спас мусор — он провел в воде 14 часов, фото — Stuff

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Ракурс

52-летний моряк Видам Перевертилов с командой был на борту грузового корабля Silver Supporter, следовавшем от новозеландского порта Тауранга к острову Питкэрн.

16 февраля после окончания смены мужчине стало плохо. Он вышел на палубу, чтобы подышать воздухом, но, вероятно, потерял сознание и упал в воду. Об этом сообщает BBC.

Оказавшись в воде, Перевертилов пришел в себя. Спасательного жилета у моряка не было, поэтому он решил подплыть к черной точке, которую заметил вдали. Ею оказался оторванный рыболовный буй. Это был «просто кусок морского мусора», рассказал сын моряка Марат. Мужчина держался за него все то время, пока его не спасли.

Экипажу корабля понадобилось около шести часов, чтобы заметить исчезновение главного инженера. Как только это произошло, капитан развернул корабль, который все это время двигался по маршруту.

Объявив тревогу, члены экипажа передали сообщение о человеке за бортом в Объединенный координационный центр спасения на Таити. К поискам подключились самолеты французского военно-морского флота, а метеорологическая служба Франции изучала ветры, чтобы вычислить возможный дрейф.

Перевертилова заметили его же коллеги. Увидев свой корабль, мужчина начал кричать и со всех сил махать руками. Крик услышал один из членов экипажа. Так моряка удалось найти и вернуть на борт.