Моряка в океані врятувало сміття — він провів у воді 14 годин

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Щасливий порятунок моряка стався в Тихому океані. 52-річний моряк Відам Перевертілов з командою був на борту вантажного корабля Silver Supporter, який прямував від новозеландського порту Таурангу до острова Піткерн. 16 лютого після закінчення зміни чоловікові стало зле.

Він вийшов на палубу, щоб подихати повітрям, але, ймовірно, втратив свідомість і впав у воду. Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Опинившись у воді, Перевертілов прийшов до тями. Рятувального жилету у моряка не було, тож він вирішив підплисти до чорної цятки, яку помітив вдалині. Нею виявився відірваний риболовецький буйок. Це був «просто шматок морського сміття», розповів син моряка Марат. Чоловік тримався за нього все той час, поки його не врятували.

Екіпажу корабля знадобилося близько шести годин, аби помітити зникнення головного інженера. Щойно це сталося, капітан розвернув корабель, який весь цей час рухався за маршрутом.

Оголосивши тривогу, члени екіпажу передали повідомлення про людину за бортом в Об'єднаний координаційний центр порятунку на Таїті. До пошуків долучилися літаки французького військово-морського флоту, а метеорологічна служба Франції вивчала вітри, щоб обчислити можливий дрейф.

Перевертілова помітили його ж колеги. Побачивши свій корабель, чоловік почав кричати та що є сили махати руками. Крик почув один з членів екіпажу. Так моряка вдалося знайти і повернути на борт.