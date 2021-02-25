Шарія оголосили в розшук після неявки на допит

Анатолій Шарій, фото: zPost.me

https://racurs.ua/ua/n150930-shariya-ogolosyly-v-rozshuk-pislya-neyavky-na-dopyt.html

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Анатолій Шарій, підозрюваний у держзраді проросійський пропагандист, знову не з’явився на допит у СБУ.

Тож Шарія оголошено у державний розшук, повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що замість Шарія прийшов його адвокат Валентин Рибін, якого слідчі ознайомили з матеріалами відповідного провадження.

Рибіну також вручено клопотання щодо обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде скеровано до суду.

Шарію 16 лютого було оголошено підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, Шарій раніше також мав прийти на допит до СБУ 22 лютого. Він тоді не з’явився і заявив натомість, що СБУ начебто «ховається» від його адвокатів, яким не надають відповідних документів щодо підозри.