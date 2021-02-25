Мультфильм «Лісова пісня» снимают по драме Леси Украинки — видео тизера

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Мультфильм «Мавка. Лісова пісня» снимают в Украине. Студия Animagrad 25 февраля выпустила тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма по мотивам драмы-феерии Леси Украинки.

Это событие произошло в день 150-летнего юбилея писательницы. Релиз мультфильма состоится в 2022 году.

Сценарий мультфильма «Мавка. Лісова пісня» основан на сюжете драмы Леси Украинки и на образах украинской мифологии.

В тизере использовали отдельную новую сцену с Мавкой и познакомили зрителей с некоторыми новыми персонажами, — пояснила продюсер Ирина Костюк.

В тизере Мавка приходит на помощь напуганному стаду зубров. Выбор эпизода с зубрами для тизер-трейлера не случаен, поскольку в популяции европейского зубра на территории Украины насчитывается только 320 особей.

Кроме зубров, в тизер-трейлере зрители увидят краснокнижного черного аиста и рысь, которые также сейчас под угрозой исчезновения. А еще впервые здесь появится любимый Мавки — Лукаш.

Для работы над пластикой и движениями главной героини команда мультфильма пригласила балерину Национальной оперы, народную артистку Екатерину Кухар. Она воспроизводила действия главной героини, а для сцены с зубрами ей пришлось выполнить несколько трюков. Каждое ее движение, зафиксированное камерами, аниматоры воспроизвели на экране в образе Мавки.