Лесе Украинке 150 лет — как в СССР создали нужный власти образ поэтессы

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Лесе Украинке 25 февраля 2021 года исполняется 150 лет.

В дни юбилея украинские литературоведы называют ее писательницей первой величины. Впрочем, это время вспомнить, как и почему «обстригали» творчество Леси Украинки при советской власти.

Вера Агеева, профессор Киево-Могилянской академии, в блоге для «ВВС News Украина» утверждает, что Леся Украинка больше всего «убеждает нас в принадлежности к Западу».

Она советует обратиться к наконец-то изданному в 2021 году полному собранию сочинений, поскольку оно впервые позволит прочитать тексты Леси Украинки без цензурных искажений.

Война за наследство

Агеева рассказала, что еще в 1913 году большевики не упустили возможность завоевать симпатии украинских избирателей и опубликовали в своей партийной газете некролог о поэтессе, где назвали ее «другом рабочих». Впоследствии, прославляя в школьных учебниках «певицу пролетарской революции», советская власть одновременно преследовала ближайшее окружение Леси.

Ленин еще в 1913 году набросился на ее дядю Михаила Драгоманова, назвав его «националистическим мещанином». Советская цензура продолжила практику царской цензуры и запретила произведения писательницы — драму «Боярыня» и статью «Винниченко».

В 1920 году побывала в заключении ее мать Елена Косач. В 1930-х сидела младшая сестра Леси Исидора и муж поэтессы Климент Квитка. Исидора отбыла срок в Лукьяновской тюрьме и работала на лесоповале.

В 1943 году уцелевшие члены семьи эмигрировали на Запад. Сестра поэтессы, Ольга Косач-Кривинюк, вывезла архив и спасла немало текстов, в частности писем.

Европа только сейчас догоняет талант Леси

Писательница Оксана Забужко считает, что европейская культура сегодня доходит до вещей, которые заявила когда-то Леся Украинка. По ее словам, поражает, как в тогдашней Украине, которой политически на карте не было, могла появиться писательница, которая «писала так, будто Украина уже есть, что это современная нация».

Но каким образом она могла действительно опередить европейскую литературу, развитые европейские литературы своего времени?! — отметила Забужко в разговоре с «Радио Свобода».

По ее убеждению, именно Леся Украинка «выдала украинцам паспорт, мы — культурная нация».

Забужко также склоняется к мысли, что до сих пор Лесю Украинку в Украине не открыли по-настоящему, а была лишь «девочка в национальном костюме, фотография 13-летнего подростка — как на 200-гривневой купюре», и «девочка с патриотическими стихами, которая очень и очень болела».

Забужко рассказала, что в СССР имидж у Леси Украинки был инфантилизований, домашний, слегка снисходительный, умышленно детский.

Цензурированная Леся

А вот в школах и университетах не изучалась настоящяя переписка поэтессы. Забужко в этом смысле вспоминает письмо Леси Украинки к Михаилу Кривинюку, например, такие строки:

Пора стать на позицию: «братские народы» — просто соседи, связанные, правда, одним ярмом, но совсем не имеют идентичных интересов, и поэтому им лучше выступать хоть и рядом, но каждому на свою руку, не вмешиваясь в соседскую «внутреннюю политику».

Забужко считает, что письма Леси Украинки помогали украинской политически активной молодежи объединяться, создавать контуры будущей украинской государственной политики для будущей УНР.

И мне Петербург так же чужой, как и Вена. И украинец не должен приписываться ни к той империи, ни к той, — приводит Забужко пример другого письма.

Письмо Михаилу Павлику цензурировало советское литературоведение. В письмах, которые были опубликованы в советское время, не было такой цитаты:

Ни я, ни мой друг не имеют ничего против того, чтобы перейти в австрийское горожанство. Готова хоть в абиссинское горожанство перейти, чтобы не быть российской подданной. Потому что подданства этого вовсе не считаю как какого-то национального, скорее это — национальное несчастье.

Вера Агеева также считает, что в советской науке Лесю Украинку маргинализировали, сводили ее роль к пропаганде идей социального равенства. В учебниках постоянно тиражировали идею о «певицу предрассветных огней» большевистской революции и «дочери Прометея».

В 1970 году в Украине наконец выдали полное академическое собрание сочинений поэтессы. Но его поддали цензуре очень пристально. Активно советская власть изымала все критические замечания Леси Украины в адрес россиян и Москвы. А поскольку поэтесса себя не сдерживала, то цензорам пришлось изрядно потрудиться. Если верить советской антологии, то мать Леси Украинки Елена Пчилка «стояла на либерально-буржуазных позициях», а вот уже ее дочь — на марксистских.

С особым рвением цензоры вычищали все связанное с историей украинского культурного сопротивления. Лексему «кацапы» из листов последовательно вычищали, между тем гордо-пренебрежительное отношение к соседу у Леси Украинкибыло неизменным, — рассказывает Агеева.

Забужко считает, что советская власть ревниво следила за пассажами наших классиков, где те могли отстаивать украинскую независимость.

Власть вообще бояласьи очень акуратно, ревниво следила за всеми пассажами наших классиков, где те могли отстаивать украинскую независимость в любых ее формах. И соответственно все наши классики были острижены и ощипаны, как цыплята, — считает писательница.



Она напоминает, что произведения Леси Украинки не выходили 30 лет при Сталине и 30 лет в независимой Украине.