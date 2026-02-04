Уникальную трипольскую вазу пытались вывезти из Украины в Швейцарию (ФОТО)https://racurs.ua/n211865-unikalnuu-tripolskuu-vazu-pytalis-vyvezti-iz-ukrainy-v-shveycariu-foto.htmlРакурс
Національному музею історії України передали унікальну археологічну пам’ятку — трипільську вазу V тисячоліття до н. е., котру намагалися вивезти до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без дозвільних документів.
Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Київської митниці.
Як встановили експерти, такі вироби характерні для доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери. Це один із тих артефактів, що дозволяє буквально доторкнутися до історії, якій понад шість тисяч років, — розповіли у митниці.
Поки ваза очікувала рішення суду та зберігалася в митниці, Київська митниця оцифрувала її для історії. Також під час візитів іноземних делегацій митники демонстрували артефакт як приклад нашого давнього минулого. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави й поповнила музейну колекцію, — додали у відомстві.
Разом із трипільською вазою до музею передали й інші археологічні предмети, які намагалися вивести в України, зокрема:
- автентичні зразки підгірцевської культури V-III століть до н. е.;
- автентичні зразки черняхівської культури III — початку V ст.,;
- артефакти, поширені на території Русі у X-XIII століттях.
Передача культурних цінностей до державної частини музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України, — зазначили у митниці.