Національному музею історії України передали унікальну археологічну пам’ятку — трипільську вазу V тисячоліття до н. е., котру намагалися вивезти до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без дозвільних документів.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Київської митниці.

Як встановили експерти, такі вироби характерні для доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери. Це один із тих артефактів, що дозволяє буквально доторкнутися до історії, якій понад шість тисяч років, — розповіли у митниці.

Поки ваза очікувала рішення суду та зберігалася в митниці, Київська митниця оцифрувала її для історії. Також під час візитів іноземних делегацій митники демонстрували артефакт як приклад нашого давнього минулого. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави й поповнила музейну колекцію, — додали у відомстві.

Разом із трипільською вазою до музею передали й інші археологічні предмети, які намагалися вивести в України, зокрема:

автентичні зразки підгірцевської культури V-III століть до н. е.;

автентичні зразки черняхівської культури III — початку V ст.,;

артефакти, поширені на території Русі у X-XIII століттях.