Національному музею історії України трипільську вазу V тисячоліття до н. е., фото: Київська митниця

Унікальну трипільську вазу намагалися вивезти з України до Швейцарії (ФОТО)

4 лют 2026, 16:34
999

Національному музею історії України передали унікальну археологічну пам’ятку — трипільську вазу V тисячоліття до н. е., котру намагалися вивезти до Швейцарії у міжнародному поштовому відправленні без дозвільних документів.

Про це сьогодні, 4 лютого, повідомила прес-служба Київської митниці.

Як встановили експерти, такі вироби характерні для доби енеоліту. Морфологія посудини та особливості розпису дають підстави віднести її до середини V тисячоліття до нашої ери. Це один із тих артефактів, що дозволяє буквально доторкнутися до історії, якій понад шість тисяч років, — розповіли у митниці.

Поки ваза очікувала рішення суду та зберігалася в митниці, Київська митниця оцифрувала її для історії. Також під час візитів іноземних делегацій митники демонстрували артефакт як приклад нашого давнього минулого. Після завершення всіх процедур культурна цінність перейшла у власність держави й поповнила музейну колекцію, — додали у відомстві.

Разом із трипільською вазою до музею передали й інші археологічні предмети, які намагалися вивести в України, зокрема:

  • автентичні зразки підгірцевської культури V-III століть до н. е.;
  • автентичні зразки черняхівської культури III — початку V ст.,;
  • артефакти, поширені на території Русі у X-XIII століттях.

Передача культурних цінностей до державної частини музейного фонду України здійснюється за рішенням Експертно-фондової ради при Міністерстві культури України, — зазначили у митниці.

Національному музею історії України трипільську вазу V тисячоліття до н. е., фото: Київська митниця

Джерело: Ракурс


