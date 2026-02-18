Новини
Рустем Умєров в Женеві провів окрему зустріч з представниками США та Європи. Фото:

Умєров в Женеві провів окрему зустріч із європейцями та американцями

18 лют 2026, 08:54
999

Україна провела окрему зустріч з представниками США та Європи.

Голова української делегації Рустем Умєров провів окрему зустріч із американськими і європейськими партнерами після першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. Посадоцеь зустрівся з делегаціями США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії та Італії. Про це секретар РНБО повідомив у Telegram.

Сторони обговорили підсумки останнього раунду переговорів і синхронізували підходи стосовно подальших кроків.

Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі, — йдеться у повідомленні.

Також Умєров прокоментував перший день тристоронніх переговорів і поінформував, що після спільної частини продовжили роботу в групах за напрямами. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень.

Секретар РНБО додав, що має доповісти президенту України Володимиру Зеленському про результати першого дня перемовин.

Нагадаємо, 17 лютого у Женеві завершилися перемовини України, США та Російської Федерації. Радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії теж брали участь у переговорах із українською та американськими делегаціями.

Сьогодні політична та військова групи мають продовжити роботу.

