Вилучені митниками скам’янілості, фото: Київська митниця

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Ракурс

Тернополянин намагався відправити за кордон три посилки, які містили унікальні палеонтологічні цінності — скам’янілих тварин віком понад 400 млн років.

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Палеонтологічні знахідки конфіскували й передали до Національного науково-природничого музею НАН України. Про це сьогодні, 25 квітня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Київської митниці.

Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя, третя ж посилка прямувала з Києва до Іспанії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що три посилки містили загалом 10 древніх каменів із відбитками древніх істот:

чотири скам’янілості, що були відправлені до Іспанії — це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів, які мають майже цілі панцирі. Одна з плиток є унікальною, оскільки містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів з кінцівками та зразки їх голів;

дві скам’янілості, які прямували до Таїланду, виявилися цілими молюсками. Цілі зразки зустрічаються не часто і мають унікальне наукове значення. Ще одна скам’янілість — це фрагмент панцира ракоскорпіона;

у посилці до США перебували ще три скам’янілості, які фахівці ідентифікували як плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести так званих «девонських риб» з невизначеними фрагментами.

Вік всіх палеонтологічних зразків коливається в межах 408−443 млн років. Походженням вони з Поділля, басейну річки Дністер, — зазначають у митниці.

Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.