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Леся Украинка. Фото: Укрпочта

Леся Украинка в необычном образе появилась на марке (ФОТО)

25 фев 2021, 19:56
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Леся Украинка появилась на эксклюзивном конверте и марке, которые создала «Укрпочта». На конверте и марке от компании к 150-летию Леси Украинки изображен портрет поэтессы в стиле поп-арт и известные строки из ее стихов.

Компания решила поэкспериментировать со стилем марки и конверта и создала изображение в современном стиле. Об этом сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Леся Украинка на конверте. Фото: УкрпочтаСообщается, что для создания дизайна этого конверта и марки были использованы современные тренды в стилистике соцсетей, а не традиционное классическое изображение. Таким образом в компании хотели изобразить известную украинскую поэтессу Лесю Украинку по-новому.

Леся Украинка на марке. Фото: Укрпочта


Мы привлекаем художников с современным видением, и я благодарен автору концепта конверта и штемпелей спецпогашения, художнику Владимиру Тарану, который сумел так соединить две эпохи, — рассказал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.

Напомним, ранее мы сообщали, что мультфильм «Мавка. Лесная песня» снимают в Украине. Студия Animagrad 25 февраля выпустила тизер-трейлер полнометражного анимационного фильма по мотивам драмы-феерии Леси Украинки. Это событие произошло в день 150-летнего юбилея поэтессы.

Источник: Ракурс


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