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Ракурс
МВФ. Фото: УП

Умови для продовження переговорів з Україною назвав МВФ

25 лют 2021, 21:07
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Місія МВФ в Україні завершилася нічим. Натомість Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дискусії з представниками українського уряду продуктивними. Однак деякі питання залишаються невирішеними, вважають представники фонду.

Наразі у МВФ чекають на розв’язання певних питань в Україні, після яких Україна може сподіватися на відновлення переговорів у рамках співробітництва з валютним фондом. Про це розповів представник МВФ Джеррі Райс.

За його словами, МВФ готова розпочати переговори з Україною знову після того, як будуть розв’язані такі питання:

  • поліпшення управління банківським наглядом НБУ;
  • фіскальні ризики для дефіциту бюджету;
  • зміцнення судової системи.

Наразі представник МВФ не назвав жодних термінів щодо поновлення перемовин з Україною у рамках співпраці за програмою stand-by.


Як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною, — заявив Райс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що провал переговорів з місією Міжнародного валютного фонду щодо отримання чергового траншу макрофінансової допомоги прокоментували у парламентській фракції Володимира Зеленського «Слуга народу». Там вважають, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером є можливою лише за умови задоволення інтересів обох сторін.

Джерело: Ракурс


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