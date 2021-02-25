Умови для продовження переговорів з Україною назвав МВФ

МВФ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150962-umovy-dlya-prodovjennya-peregovoriv-z-ukrayinou-nazvav-mvf.html

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Місія МВФ в Україні завершилася нічим. Натомість Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дискусії з представниками українського уряду продуктивними. Однак деякі питання залишаються невирішеними, вважають представники фонду.



Наразі у МВФ чекають на розв’язання певних питань в Україні, після яких Україна може сподіватися на відновлення переговорів у рамках співробітництва з валютним фондом. Про це розповів представник МВФ Джеррі Райс.

За його словами, МВФ готова розпочати переговори з Україною знову після того, як будуть розв’язані такі питання:

поліпшення управління банківським наглядом НБУ;

фіскальні ризики для дефіциту бюджету;

зміцнення судової системи.

Наразі представник МВФ не назвав жодних термінів щодо поновлення перемовин з Україною у рамках співпраці за програмою stand-by.

Як тільки ми отримаємо більш детальну інформацію з цих питань і пропозиції щодо окремих політик, ми з нетерпінням продовжимо співпрацю з Україною, — заявив Райс.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що провал переговорів з місією Міжнародного валютного фонду щодо отримання чергового траншу макрофінансової допомоги прокоментували у парламентській фракції Володимира Зеленського «Слуга народу». Там вважають, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером є можливою лише за умови задоволення інтересів обох сторін.