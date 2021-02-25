Наскільки виріс державний борг України, розповіли у Мінфіні

Держборг. Фото: Рівненські новини

https://racurs.ua/ua/n150964-naskilky-vyris-derjavnyy-borg-ukrayiny-rozpovily-u-minfini.html

Ракурс

Державний борг України станом на кінець січня 2021 року становив 90,74 млрд дол. США. В еквіваленті національної валюти він склав 2 558,22 млрд грн.

У порівнянні з попереднім місяцем державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 6,34 млрд грн та у доларовому еквіваленті на 0,49 млрд дол. США. Про це повідомила прес-служба Мінфіну.

Повідомляється, що у січні 2021 року Мінфін провів чотири аукціони з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та залучив до бюджету 37,5 млрд грн.

Окрім цього, нерезиденти за місяць збільшили свій портфель ОВДП на 10,1 млрд грн. Їхня частка серед власників внутрішніх державних цінних паперів на кінець місяця становила 9,4% (95,4 млрд грн). За даними Мінфіну частка державного боргу в гривні станом на кінець січня 2021 року становила 38,9%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місія МВФ в Україні завершилася нічим. Натомість Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав дискусії з представниками українського уряду продуктивними. Однак деякі питання залишаються невирішеними, вважають представники фонду.