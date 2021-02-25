СБУ. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n150963-opzj-zayavyla-pro-obshuky-ta-areshty-v-ofisi-partiyi-policiya-sprostovuie-foto-video.html

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«Опозиційна платформа — За життя», проросійська партія, заявила про обшуки та арешти співробітників офісу партії. Депутат партії Ілля Кива заявив, що Служба безпеки України (СБУ) зі спецзагоном арештовує людей.

Поруч з офісом партії поліцією був затриманий автобус. Про це повідомляє прес-служба ОПЗЖ.





В автобусі перебували співробітники фірми «Шторм», який «був свідомо доданий в орієнтування, оскільки раніше інший автобус цієї марки фігурував в інциденті на вулиці Ямській». За версією ОПЗЖ, там був зовсім інший транспортний засіб. У партії називають огляд і обшук транспортного засобу поруч з офісом «спробою залякати членів і прихильників політсили».

Пройшло орієнтування щодо автобуса, який орендований охоронною структурою «Шторм», з якої в ОПЗЖ укладено договір на забезпечення охорони. Цей автобус використовується охоронною структурою. Насправді в ньому знаходилися люди, які є членами організації та охоронної структури «Шторм», — заявив Кива.

У поліції Києва заявили, що затримання автобуса та людей, які перебували в ньому, на вул. Шота Руставелі в Києві в четвер увечері, не має стосунку до діяльності якої-небудь політичної партії або слідчих дій в офісі партії.







Очільник Нацполіції в Києві Андрій Крищенко заявив, що у Голосіївському районі була мирна акція щодо забудови, після чого під’їхали два автобуси, з них вийшли люди в чорному, зробили кілька пострілів із травматичної зброї, а потім зникли. За його словами, один автобус затримали в районі вул. Шота Руставелі в Києві, другий — у Київській області.

Було введено план спеціальної поліцейської операції в Києві, й під час відпрацювання затримано два автобуси, — розповів Крищенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що телеканали Медведчука, які входять у медіахолдинг «Новости», вирішили відновити свою роботу під іншою назвою. Вони придбали ліцензію на мовлення у львів’янина Романа Любицького, який володіє ліцензією львівського телеканалу НТА.