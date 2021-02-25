СБУ. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n150963-opzj-zayavila-ob-obyskah-i-arestah-v-ofise-partii-policiya-oprovergaet-foto-video.html

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«Оппозиционная платформа — За жизнь», пророссийская партия, заявила об обысках и арестах сотрудников офиса партии. Депутат партии Илья Кива сообщил, что якобы Служба безопасности Украины (СБУ) со спецназом арестовывает людей.

Рядом с офисом партии полицией был задержан автобус. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.



В автобусе находились сотрудники фирмы «Шторм», который «был сознательно добавлен в ориентировку, так как ранее другой автобус этой марки фигурировал в инциденте на улице Ямской». По версии ОПЗЖ, там было совсем другое транспортное средство. В партии называют осмотр и обыск транспортного средства рядом с офисом «попыткой запугать членов и сторонников политсилы».

Прошла ориентировка по автобусу арендованному охранной структурой «Шторм», с которой у ОПЗЖ заключен договор на обеспечение охраны. Этот автобус используется охранной структурой. На самом деле в нем находились люди, которые являются членами организации и охранной структуры «Шторм», — заявил Кива.

В полиции Киева заявили, что задержание автобуса и находившихся в нем на ул. Шота Руставели в Киеве в четверг вечером не имеет отношения к деятельности какой-либо политической партии или следственным действиям в офисе партии.







Глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что в Голосеевском районе была мирная акция по застройке, после чего подъехали два автобуса, из них вышли люди в черном, сделали несколько выстрелов из травматического оружия, а затем скрылись. По его словам, один автобус задержали в районе ул. Шота Руставели в Киеве, второй — в Киевской области.

Был введен план специальной полицейской операции в Киеве, и во время отработки задержаны два автобуса, — рассказал Крищенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что телеканалы Медведчука, входящих в медиахолдинг «Новости», решили возобновить свою работу под другим названием. Они приобрели лицензию на вещание в львовянина Романа Любицкое, обладающий лицензией львовского телеканала НТА.