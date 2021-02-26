Авиаудары на востоке Сирии осуществила армия США — деталиhttps://racurs.ua/n150966-aviaudary-na-vostoke-sirii-osuschestvila-armiya-ssha-detali.htmlРакурс
Авиация США вечером, 25 февраля, нанесла в Сирии удары по поддерживаемым Ираном группировкам, которые ранее обстреляли ракетами американские базы в Ираке.
По распоряжению президента Джо Байдена вооруженные силы США осуществили в восточной Сирии авиаудары по инфраструктуре боевиков, которых поддерживает Иран, -сообщили в министерстве обороны США.
Оборонительный высокоточный удар был нанесен по целям, связанных с боевыми группировками «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Саид аль-Шухада».
В Пентагоне заявляют, что удар нанесли для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков.
Авиаударами американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, который используется боевиками.
Ранее мы сообщали, что из закрытого лагеря «Родж» в Сирии удалось эвакуировать девятерых украинцев — двух женщин из Кременчуга и Крыма и их семерых детей.