Авиаудары на востоке Сирии осуществила армия США – детали. Фото: УП

https://racurs.ua/n150966-aviaudary-na-vostoke-sirii-osuschestvila-armiya-ssha-detali.html

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Авиация США вечером, 25 февраля, нанесла в Сирии удары по поддерживаемым Ираном группировкам, которые ранее обстреляли ракетами американские базы в Ираке.

По распоряжению президента Джо Байдена вооруженные силы США осуществили в восточной Сирии авиаудары по инфраструктуре боевиков, которых поддерживает Иран, -сообщили в министерстве обороны США.

Оборонительный высокоточный удар был нанесен по целям, связанных с боевыми группировками «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Саид аль-Шухада».

В Пентагоне заявляют, что удар нанесли для предотвращения дальнейших обстрелов со стороны боевиков.

Авиаударами американские военные уничтожили ряд объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, который используется боевиками.

Ранее мы сообщали, что из закрытого лагеря «Родж» в Сирии удалось эвакуировать девятерых украинцев — двух женщин из Кременчуга и Крыма и их семерых детей.