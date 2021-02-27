Американцам рекомендовали COVID-вакцину компании Johnson & Johnson. Фото: ukrinform.com

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Применение вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson рекомендовали американцам.

Эксперты Управления по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США рекомендовали одобрить применение этого препарата. Вакцину можно использовать людьми старше 18 лет. Консультативный комитет по вакцинам и биологическим продуктам единогласно проголосовал за одобрение вакцины. Об этом сообщает CNN.

Для прививки вакциной Johnson & Johnson нужна только одна доза, а не две, как в случае с другими вакцинами. В американской компании считают, что это позволит быстрее поставлять препарат.

Сейчас в Соединенных Штатах Америки разрешено применение COVID-вакцин от двух компаний — Pfizer и BioNTech и Moderna.

Напомним, американская фармацевтическая компания Johnson & Johnson в феврале подала заявку на регистрацию своей однокомпонентной вакцины от коронавирусной болезни COVID-19. К середине 2021 года американская компания планирует обеспечить 100 млн доз этой вакцины.