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Ракурс
Бойовики знову порушили режим «тиші» на Донбасі, фото: «24 Канал»

Восьмеро українських військових поранені внаслідок обстрілів — війна на Донбасі

26 лют 2021, 20:05
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На Донбасі бойовики продовжують порушувати досягнуті домовленості про припинення вогню. Станом на 17.00 26 лютого з початку доби зафіксовано десять випадків порушення режими «тиші».

В результаті вісьмох українських військових було поранено, ще двох — травмовано. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, на Приазов’ї в неподалік населеного пункту Водяне окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В результаті цього обстрілу семеро військових отримали осколкові поранення, ще двоє - бойове травмування.

Зазначається, що постраждалих військових госпіталізували, їм надається необхідна допомога.

Ще один військовий отримав осколкові поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Невельське. Йому надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.


На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь, — зазначають у штабі ООС.

Нагадаємо, 23 лютого в результаті здійсненого бойовиками обстрілу загинув військовий з окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

Джерело: Ракурс


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