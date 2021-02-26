Боевики снова нарушили режим «тишины» на Донбассе, фото: «24 Канал»

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На Донбассе боевики продолжают нарушать достигнутые договоренности о прекращении огня. По состоянию на 17.00 26 февраля с начала суток зафиксированы десять случаев нарушения режима «тишины».

В результате восемь украинских военных были ранены, еще двое — травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Так, на Приазовье в недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате этого обстрела семь военных получили осколочные ранения, еще двое — боевое травмирование.

Отмечается, что пострадавших военных госпитализированы, им оказывается необходимая помощь.

Еще один военный получил осколочные ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве недалеко от населенного пункта Невельское. Ему оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение.

На обстрелы вооруженными формированиями Российской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ, — отмечают в штабе ООС.

Напомним, 23 февраля в результате совершенного боевиками обстрела погиб военный из отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.