Українського військового вбили бойовики на Донбасі. Фото: ua.news

https://racurs.ua/ua/n151072-ukrayinskogo-viyskovogo-vbyly-boyovyky-na-donbasi.html

Ракурс

Режим «тиші» на Донбасі проросійські бойовики продовжують ігнорувати.

За минулу добу, 28 лютого, збройні формування Російської Федерації сім разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу один український військовий загинув. Ворог відкрив прицільний вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецького та снайперської зброї по позиціях українських військових поблизу населеного пункту Харчовик. Про це 1 березня повідомили в штабі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Також окупанти накрили вогнем позиції ООС поблизу населених пунктів Широкине та Водяне, що на Приазов’ї. Бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Постріли з гранатометів зафіксували й поблизу Верхньоторецька.

В штабі ООС зазначили, що ворог таким чином провокував ЗСУ на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню.

У випадках противник обстрілював наші позиції одночасно із запитом на тишу нібито через обстрілу з боку ЗСУ, — зазначили у штабі й додали, що за всіма фактами порушень українська сторона вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ.



А 1 березня бойовики один раз порушили «тишу», оскільки прицільно стріляли з гранатометів біля Павлополя.

Нагадаємо, 26 лютого кремлівські найманці 14 разів порушили режим припинення вогню — гатили з мінометів, гранатометів, поливали вогнем з кулеметів та автоматів. Тоді 11 українських військовослужбовців дістали поранення та бойові травмування.