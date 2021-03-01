Екс-генпрокурор пішов працювати на канал Порошенка

Екс-гепрокурор пішов працювати на канал Порошенка

https://racurs.ua/ua/n151071-eks-genprokuror-pishov-pracuvaty-na-kanal-poroshenka.html

Ракурс

Юрій Луценко з березня працюватиме на «5 каналі» ведучим.

Шоу Луценка «Наша вакцина — правда» виходитиме раз на тиждень. Сьогодні канал офіційно повідомить про новий проект, пише «Детектор медіа» з посиланням на гендиректора каналу Володимира Мжельського.

Колишній генеральний прокурор України Луценко поки не прокоментував ймовірний прихід на канал.

Ми розвісили борди, на яких написано, що Луценко буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу, — сказав Мжельський.

Політичне ток-шоу Луценка виходитиме щотижня.

У вересні 2020 року екс-генпрокурор Луценко зізнався, що у нього рак — він переніс важку операцію у Німеччині. Операція тривала понад вісім годин. Надалі екс-генпрокурор проходив курс хіміотерапії.

Луценко був генеральним прокурором із 2016 по 2019 рік, народним депутатом IV, VI та VIII скликань. Він двічі очолював МВС — у 2005−2006 і 2007−2010 роках.

Після обрання президентом Володимира Зеленського він пішов у відставку. На місце Луценка прийшов Руслан Рябошапка, якого Верховна Рада звільнила 5 березня 2020 року.

Власником «5 каналу» є п’ятий президент України Петро Порошенко.